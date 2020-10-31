İspanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler olaylı geçti

AA

Barselona başta olmak üzere Burgos, Valensiya ve Santander'de, aşırı sağcı örgütlerin ve salgının varlığını kabul etmeyen grupların öncülüğünde toplanan kalabalıklar dün gece izinsiz eylem yaptı.

Polise taş atan ve çevreye zarar veren göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yaralananların da olduğu belirtildi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin verdiği bilgilerde, olayların en fazla büyüdüğü kent olan Barselona'da 14 kişinin gözaltına alındığı, 20'si yerel polis olmak üzere 30 kadar kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Diğer kentlerden Santander'de 8, Valensiya'da 7 kişinin gözaltına alındığı, iki kentte aralarında polislerin de olduğu yaralıların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 25 Ekim'de aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararı meclis oylamasıyla 9 Mayıs'a uzatılmıştı. OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, en fazla 6 kişinin toplanmasına izin veriliyor.

Ayrıca yerel yönetimlerin kararıyla mevcut durumda ülkenin yüzde 85'inde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, bazı bölgelerde özellikle yiyecek-içecek ve eğlence sektörlerini kapsayan kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.