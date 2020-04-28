Koronavirüsten daha ölümcül hastalıklar aşı ile önleniyor

AA

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında normale dönüş planını açıkladı. Ekonominin yeniden inşası için toplu taşımanın anahtar görev taşıdığını olduğunu dile getiren Başbakan Philippe, toplu taşımalardaki yeni kuralları, okullara dönüşü ve getirilen seyahat limitleri hakkında bilgi verdi.

TOPLU TAŞIMALARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Toplu taşımalarda maske mecburiyeti getirildiğini belirten Başbakan Philippe, sosyal mesafeyi korumak adına toplu taşımalarda yolcu kapasitesinin sınırlandırılacağını açıkladı. Başkent Paris'te metro seferlerinin yüzde 30 oranında düşürüleceğini duyuran Başbakan Philippe, yoğunluğun azalması için evden çalışabilenlerin uzaktan çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

OKULLAR KADEMELİ OLARAK AÇILACAK, MASKE TAKMAK MECBURİ

Başbakan Philippe, öğrenci servislerinde de yolcu kapasitesinin yarıya düşürüleceğini ifade ederek okulların kademeli olarak açılacağını bildirdi. Başbakan Philippe 11 Mayıs'ta ilkokulların ve 18 Mayıs'ta orta okulların açılacağını dile getirerek derslere katılımın mecburi olmayacağını duyurdu. Her sınıfta en fazla 15 öğrenci olacağını ve sosyal mesafenin korunacağını bildiren Fransa Başbakanı Philippe, kreşlerde ise en fazla 10'ar kişilik gruplar oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Başbakan Philippe, ilk ve orta öğretimde maske takmanın mecburi olacağını ifade ederek ana okullarında 3 yaşından küçük çocuklara maske mecburiyetinin getirilmeyeceğini açıkladı.

Başbakan Philippe, sokağa çıkma yasağının kalkacağı 11 Mayıs'tan itibaren iller arası seyahatin yeniden başlayacağını duyurdu. Söz konusu seyahatlerin 100 kilometre ile sınırlandırılacağı ve 100 kilometreyi aşan seyahatler için iş veya ailevi mazeret bildirmek gerektiğini belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının kalkması ile birlikte vatandaşların sağduyulu, medeni ve disiplinli olması gerektiğini ifade eden Başbakan Philippe, umursamazlığın sonucunun salgının yeniden başlaması olacağının altını çizdi.

İSPANYA'DA HAZİRAN SONUNDA NORMALE DÖNMEK MÜMKÜN

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız." dedi.

Başbakan Sanchez, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "kademeli normale geçiş takvimi"ni, basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'nın normalleşme sürecinin "kademeli, asimetrik ve koordinasyonla olacağını ve birlik olmanın önem arz ettiğini" dile getiren Sanchez, sürecin 4 aşamalı bir takvim olacağını ve en az 8 hafta süreceğini bildirdi.

Sanchez, virüse karşı aşı bulunmadan tam normalleşmeden söz edilemeyeceğine dikkati çekerek, o zamana kadarki süreç için "yeni normallikler" ifadesini kullandı.

Başbakan Sanchez, kademeli normalleşme takviminin ülkedeki 17 özerk yönetimde farklı olacağını söyledi.

İlk aşama olarak "0 seviyesine" 4 Mayıs'ta geçileceğini belirten Sanchez, gelecek pazartesi gününden itibaren restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılacağını, sporda profesyonel ve bireysel antrenmanların başlayacağını ifade etti.

Sanchez, bu seviyede restoranlar için sadece evlere servis yapılması, kafeteryaların teraslarının yüzde 40 kapasiteyle açılması ve küçük işletmelerin ön randevulu hizmet vermesini örnek gösterdi.

"HER SEVİYE GEÇİŞLERİ EN AZ 2 HAFTA SÜRECEK"

İspanya'daki Kanarya ve Balear adaların 4 Mayıs'ta, ülkenin İberya Yarımadası'nda kalan bölgelerinin ise 11 Mayıs'ta 1. seviyeye geçeceğini bildiren Sanchez, bu kapsamda güvenlik önemleri altında küçük işletmelerin, alışveriş merkezlerinin, otellerin ve turistik yerlerin açılacağını, La Liga gibi profesyonel liglerde toplu antrenmanların başlamasına izin verileceğini, insanların işlerine gitmelerine olanak sağlamak amacıyla 6 yaş altındakiler için kreşlerin açılacağını dile getirdi.

Sanchez, "2. seviyede" sinema ve tiyatroların 3'te 1 kapasiteyle açılması, "3. seviyede" plajların açılması örneklerini verdi, seviye değişimleriyle ilgili, bölgelere göre alınacak kararların Sağlık Bakanlığınca verileceğini söyledi.

Sanchez, şöyle devam etti:

"Her seviye geçişleri en az 2 hafta sürecek ama Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili gelişmelere bakarak, bölgelere göre bu geçişlere karar verecek. Virüsün yayılmasının yeniden artışa geçme riski var. Bu durumda sadece seviye indirme olacaktır. Normale dönüşe kadar şehirler ve adalar arası ulaşım olmayacaktır."

Salgına yönelik tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyum ve toplu ulaşımda maske kullanılmasının önemli olduğunu belirten Sanchez, "Ölü ve vaka sayısı eğrisini aşağı yönlü döndürmeyi başardık ama virüs gitmedi, burada. Aşı bulunana kadar salgın devam edecektir ve maalesef aşı zaman alacak. Bireysel hareketlerimizle hayat kurtarabiliriz. Şu anda gerçek vatanseverlik budur." diye konuştu.

"KENDİMİZİN VE BAŞKALARININ SAĞLIĞI İÇİN YAPACAĞIZ"

Sanchez, Kovid-19 ile mücadelede "en zor kısmın şimdi başladığını" vurgulayarak şunları kaydetti:

"Alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Paella'yı (İspanyol yemeği) restoranda değil, sipariş edip evde yemeyi öğreneceğiz. Arkadaşlarımızla, akrabalarımızla evlerde toplanamayacağız. Bisiklete tek bineceğiz. Komşumuzla, arkadaşımızla yürüyüşlere çıkamayacağız. Bunu kendimizin ve başkalarının sağlığı için yapacağız."

Salgının ülke ekonomisinde büyük zarara yol açtığını belirten Sanchez, "Küresel ekonominin, Avrupa ve İspanya ekonomilerinin daralmaya girmesi kaçınılmaz. AB'nin bu krize güçlü bir cevap vermesi gerektiğine inandığımız için İspanya olarak AB'nin 1,5 trilyon avroluk bir fon oluşturması teklifini getirdik. Ayrıca İspanya içinde de siyasi partilere, ülkenin sosyal ve ekonomik olarak yeniden yapılandırılması için birlikte hareket etme çağrısını yaptık." dedi.

Sanchez, 9 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin, kademeli normale geçiş takviminin organizasyonu için 2 hafta daha uzatılabileceğini bildirdi.