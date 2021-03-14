İspanya'da polis ev yapımı, narko denizaltı ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İspanya'da polis ev yapımı, narko denizaltı ele geçirdi

İspanya'da polis iki tona kadar uyuşturucu taşıma özelliğine sahip, ev yapımı bir denizaltı ele geçirdi. 9 metre uzunluğundaki denizaltı, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde bulunan bir depoda bulundu.

BBC TÜRKÇE

İspanya'da polis iki tona kadar uyuşturucu taşıma özelliğine sahip, ev yapımı bir denizaltı ele geçirdi.

9 metre uzunluğundaki denizaltı, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde bulunan bir depoda bulundu.

Denizaltı, Avrupa Birliği'nin suçla mücadele kuruluşu Europol'ün ve beş diğer ülkenin katıldığı operasyon kapsamında ele geçirildi.

Polis, ülke genelindeki baskınlarda 52 mişinin gözaltına alındığını, yüksek miktarlarda kokain ve esrarın da ele geçirildiğini duyurdu. Bir uyuşturucu laboratuarının da yok edildiği bildirildi.

Polis fiberglass ve kontraplaktan yapılan denizaltının uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlandığını, ancak henüz kullanılmadığını açıkladı.

2019'da ülkenin kuzeybatısında batan bir denizaltıda iki tondan fazla kokain ele geçirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.

Denizaltının Kolombiya'dan geldiği tespit edilmişti. Denizaltılar, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye uyuşturucu taşınmasında kullanılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti
BBCLondra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden ...
Covid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri
BBCCovid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük ...
Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek
BBCAraştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç ...
Koronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü işaret etti
BBCKoronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz ...
Koronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları: Aşılar etkili olacak mı?
BBCKoronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika ...
İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak
BBCİtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar ...
Covid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk kez bir günde 2 bini aştı
BBCCovid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk ...
Alman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 yaşındaki eski Nazi muhafızının yargılanamayacağına hükmetti
BBCAlman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 ...
Myanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar ve altın almakla suçladı
BBCMyanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin ...
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'
BBCLondra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise ...