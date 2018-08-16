İspanya'da tatil yapan İngiliz turist şikayet etti: Çok İspanyol vardı
Benidorm kentinde tatil yapan bir İngiliz kadın "kaldığı otelde çok fazla İspanyol olduğu" gerekçesiyle seyahat acentesinden, tatilde harcadığı paranın geri ödenmesini ya da kendisine bedava bir tatil verilmesini istedi.
16.08.2018 - 17:51 | Güncelleme:
İspanya'nın Benidorm kentinde tatil yapan bir İngiliz kadın "kaldığı otelde çok fazla İspanyol olduğu" gerekçesiyle seyahat acentesinden, tatile harcadığı paranın geri ödenmesini ya da kendisine bedava bir tatil verilmesini istedi.
81 yaşındaki Freda Jackson adlı kadın şikâyet dilekçesinde "Sinirlerimizi bozdular çünkü çok kabaydılar. Bir akşam bir İspanyol erkek bana öyle bir çarptı ki, nereyse uçuyordum. Özür bile dilemeden çekti, gitti" dedi.
Jackson ayrıca oteldeki eğlence programlarının tamamen İspanyol tatilcilere odaklandığını söyledi ve "Neden İspanyollar tatil için başka bir yere gitmiyorlar ki?" diye sordu.
Freda Jackson ve birlikte tatil yaptığı 61 yaşındaki arkadaşı, 1133 sterlin ödedikleri 2 haftalık tatillerinin parasının geri ödenmesini veya bedava bir tatil verilmesini istediler.
Jackson, "Şimdiye kadar hiçbir tatilde şikâyet etmedim ama bu başından sonuna bir faciaydı. Ben ve arkadaşım tatilimizi emekli maaşlarımızdan ödedik ve 12 ayda zor biriktirdik ve tatilimiz mahvoldu. Sonra ağladım" dedi.
Tazminat önerisine yanıt yok
Jackson ayrıca hareket etmekte zorlandıkları için "düz" bir otel istediklerini ancak havuza kadar 42 basamak merdiven inip, çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Seyahat şirketi Thomas Cook önce "hayal kırıklığı yaratan" tatil nedeniyle, "iyi niyet göstergesi" olarak Jackson ve arkadaşına 75'er sterlinlik kupon verdi. Bunu reddettiklerinde de 2 tatilciye 566 sterlin teklif etti.
Jackson henüz şirketin tazminat önerisine ise yanıt vermedi.
Şirket tazminat önerisinin sadece İspanya'ya giden uçağın saatinin bir hafta önce değiştirilmesi yüzünden yapıldığını vurguladı.
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İspanya'da tatil yapan İngiliz turist şikayet etti: Çok İspanyol vardı/ispanya-da-tatil-yapan-ingiliz-turist-sikayet-etti-cok-ispanyol-vardi-21063342106334
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