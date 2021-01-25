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HaberlerDünyaKORONA ALARM! İspanya'daki hastanelerde doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı!
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İspanya'daki hastanelerde korona alarmı: Doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Rusya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü ülke olan İspanya'da, hastanelerdeki doluluk oranı en yüksek seviyeye çıktı.

KORONA ALARM! İspanya'daki hastanelerde doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı!
İspanya'daki hastanelerde Kovid-19 alarmı!
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AA

Endülüs, Rioja, Extremadura, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerdeki hastanelerde yatan Kovid-19 hastalarının sayısının salgının zirve yaptığı Mart-Haziran 2020 dönemini geçtiği bildirildi.

Salgına karşı Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonlu önlemler alan yerel yönetimler kurdukları sahra hastaneleriyle hasta yoğunluğuna çözüm bulmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 17 özerk yönetimin 11'inde hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yüzde 25'inden fazlasını Kovid-19 hastaları oluşturuyor.

İspanya'da son haftalarda Kovid-19'da günlük yeni vakalar 35 bin üzerinde seyrederken, can kayıpları da 400'ü geçiyor.

OHAL TEDBİRLERİ GENİŞLETİLMİŞTİ

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) tedbirleri, vaka ve ölü sayılarındaki artışlar nedeniyle genişletildi.

Hükümet, ekonomik gerekçelerle genel karantinaya karşı çıkarken, yerel yönetimler kendi bölgelerinde mevcut önlemleri daha sıkılaştırıyor.

Arkadaş veya aile görüşmelerinde en fazla toplanma sayısı 6'dan 4'e indirilirken, Valensiya Özerk Yönetimi bunu 2 kişiye kadar düşürdü.

Bazı yerel yönetimler bar ve restoranları kapatma bazıları da çalışma saatlerini azaltma kararı aldı.

İspanya'da son olarak 22 Ocak'ta güncellenen verilere göre Kovid-19'dan can kaybı 55 bin 441'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 499 bin 560'a çıktı.

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