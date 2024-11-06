Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa İspanya'daki sel felaketinde 89 kişi halen kayıp | Dış Haberler

        İspanya'da sel felaketi sonrası 89 kişi halen kayıp

        İspanya'da 29 Ekim'de meydana gelen ve Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel felaketinde halen 89 kişinin kayıp olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 02:38 Güncelleme: 06.11.2024 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'daki sel felaketinde 89 kişi halen kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Veri Entegrasyon Merkezi'ni (CID) kaynak göstererek sel felaketinin bir hafta sonrasında ilk defa resmi kayıp sayısını açıkladı.

        CID'e göre, mevcut durumda resmi kayıtlarda 89 kişi halen kayıp olarak gözükürken, bu sayının belirleyici olmadığı, kayıtlardan düşmeyen ya da hiç kayıtlara girmeyen kayıpların da olabileceği belirtildi.

        Valensiya'da 213, Kastilya-La Mancha'da 4 ve Endülüs'te 1 olmak üzere en az 218 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı bölgelerde kimlik tespitin yanı sıra arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

        186 KİŞİ YAĞMALAMA VEYA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI

        Öte yandan, selden etkilenen bölgelerde yağmalama ve hırsızlık vakaları görülmeye devam ediliyor.

        AA'nın haberine göre; İspanya Ulusal Polisi ve Jandarmasından verilen bilgilerde, bugüne kadar 186 kişinin yağmalama veya hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, bunlardan 87'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İspanya
        #Valensiya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Musk ve Trump seçimi birlikte takip edecek
        Musk ve Trump seçimi birlikte takip edecek
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 ölü
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 ölü
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"