İspanya'daki sel felaketinde 89 kişi halen kayıp

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Veri Entegrasyon Merkezi'ni (CID) kaynak göstererek sel felaketinin bir hafta sonrasında ilk defa resmi kayıp sayısını açıkladı.

CID'e göre, mevcut durumda resmi kayıtlarda 89 kişi halen kayıp olarak gözükürken, bu sayının belirleyici olmadığı, kayıtlardan düşmeyen ya da hiç kayıtlara girmeyen kayıpların da olabileceği belirtildi.

Valensiya'da 213, Kastilya-La Mancha'da 4 ve Endülüs'te 1 olmak üzere en az 218 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı bölgelerde kimlik tespitin yanı sıra arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.