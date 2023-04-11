Ramazan ayında en çok bunlar soruluyor

HABERTURK.COM / Reuters

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretinin ardından dünya gündeminin yoğunlaştığı Pekin-Avrupa ilişkileriyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Çin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirten Calvino, Çin'in önemli jeopolitik oyuncu rolünü görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

Washington'da Atlantik Konseyi etkinliğinde konuşan İspanyol Bakan, "Çin'e öylece sırtımızı dönüp onu görmezden gelmeye çalışamayız. Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve herkesin kaybedeceği küresel pazar parçalanmasını önlemek için yapıcı bir şekilde harekete geçmelerini sağlamakta ortak bir çıkarımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dünya Bankası ve IMF toplantılarında gelişmekte olan ülkeler için borç hafifletme sürecini hızlandıracak adımlar tartışılırken, Calvino ayrıca Çin'in sürece daha fazla dahil olması çağrısında bulundu.

Çin'den üst düzey yetkililer, üç yıl sonra Washington toplantılarına yeniden katılacak.

Fotoğraf: AA, Reuters