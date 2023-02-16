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İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona hakkında soruşturma başlattı

Hakem Teknik Kurulu, eski bir başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahip olduğu şirkete ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili Barcelona Kulübü hakkında soruşturma başlatıldı

İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona hakkında soruşturma başlattı
AA

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Hakem Teknik Kurulu eski bir başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahip olduğu şirkete ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili Barcelona Kulübü hakkında soruşturma başlattı.

RFEF yaptığı yazılı açıklamada, savcılık tarafından yürütülen Jose Maria Enriquez Negreria'nın sahibi olduğu şirketin vergi beyanlarıyla ilgili soruşturma kapsamında, Barcelona Kulübünün bu şirkete 2016-2018 yılları arasında ödeme yaptığı iddialarına ilişkin tüm belgelerin talep edildiğini bildirildi.

RFEF, Luis Rubiales'in başkan seçildiği 17 Mayıs 2018 tarihinden sonra aralarında Negreira'nın da olduğu Hakem Teknik Kurulunun tüm üyelerinin yenilendiğini belirterek, ayrıca bünyesindeki tüm kurumlarda çalışanların RFEF dışında elde ettikleri her geliri beyan etmeleriyle yükümlü olduklarını garanti eden bir belgeyi imzaladıklarını duyurdu.

Öye yandan İspanyol basını, Barcelona'nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'nın şirketine 2016-2018 yılları arasında toplamda 1 milyon 685 bin142 avro ödeme yaptığına ilişkin bazı faturaları yayımladı. Haberlerde, Katalan kulübün söz konusu firmaya yaptığı ödemeler karşılığında her hafta maçlarını yöneten hakemlerle ilgili bilgi aldığı ileri sürüldü.

Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL adlı şirketin vergi durumuyla ilgili Maliye kurumu tarafından başlatılan soruşturmaya savcılığın da dahil olmasının ardından Barcelona'nın yaptığı ödemelerle ilgili haberler dünden itibaren İspanyol basınında yer almaya başlamıştı.

Catalunya SER radyosuna konuşan ve savcılığa da benzer açıklamaları yaptığını anlatan şirket sahibi Negreira, Barcelona'ya sözlü olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini, her zaman tarafsız davrandıklarını ve Katalan kulübünü kayıracak hiçbir bilgi akışı olmadığını söylemişti.

Barcelona'nın şu andaki başkanı Joan Laporta ise haberlerin şimdi çıkmasının tesadüfi olmadığını ileri sürerek, gerekirse kulübün haklarını korumak için yasal girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

RFEF'in mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.

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