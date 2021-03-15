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İspanya haftada dört gün mesai için pilot uygulama başlatacak

İspanya haftada dört gün mesai için pilot uygulama başlatmaya hazırlanıyor. Çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapmasını öngören uygulamanın sonbaharda başlayabileceği belirtiliyor.

İspanya haftada dört gün mesai için pilot uygulama başlatacak
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İspanya haftada dört gün mesai için pilot uygulama başlatmaya hazırlanıyor. Çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapmasını öngören uygulamanın sonbaharda başlayabileceği belirtiliyor.

200 kadar şirketle başlanması planlanan uygulamanın hayata geçirilmesiyle İspanya, son yıllarda giderek daha fazla tartışılmaya başlanan dört günlük mesai fikri konusunda adım atan ilk olacak.

Öneri Meclis'in iki kanadında da sadece birer temsilcisi bulunan merkez sol Mas Pais partisi tarafından gündeme getirilmişti.

Mas Pais, bu yılın başlarında hükümetin pilot uygulama başlatılması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

Guardian gazetesine göre o tarihten bu yana bu konuda görüşmeler yapılıyor.

Hükümet yetkilileri ile Mas Pais Partisi arasında önümüzdeki haftalarda yapılacak bir toplantıda önerinin detayları ele alınacak.

Neden dört gün mesai?

Partinin lideri Inigo Errejon, Twitter mesajında "Önerimizin zamanı geldi. 4 günlük mesai (32 saat) konusunda gerçek bir tartışma başlatıyoruz" dedi.

Haftada dört günlük mesai, aralarında Yeni Zelanda'dan ve Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde giderek daha fazla tartışılır hale geldi.

Öneriyi destekleyenler, bunun verimliliği artıracağını, çalışanların akıl sağlığına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacağını söylüyor.

- Getty Images
Mas Pais Partisi lideri Inigo Errejon, "Önerimizin zamanı geldi. 4 günlük mesai (32 saat) konusunda gerçek bir tartışma başlatıyoruz" diyor.

'Aksine daha çok çalışmamız gerekiyor'

Ancak İspanya'da bazı işverenler öneriye karşı çıkıyor hatta bunun çılgınlık olacağını" söylüyor.

İspanya İşverenler Konfederasyonu'nun Aragon bölge başkanı Ricardo Mur, ülkenin İç Savaş sonrası en büyük resesyonuyla karşı karşıya olduğu bir dönemde "krizden çıkışın reçetesi daha çok çalışmaktır. Daha az çalışmak değil" demişti.

Guardian pandemi nedeniyle çalışanların esenliği, tükenmişlik ve iş-yaşam dengesinin daha fazla tartışıldığı bir dönemde bu önerinin daha da önem kazandığına dikkat çekti.

İspanya, Barcelona'da 1919'da yapılan 44 günlük genel grevin ardından Batı Avrupa'da günlük sekiz saatlik mesaiye geçen ilk ülkelerden biri olmuştu.

'Çok çalışmak daha iyi çalışmak anlamına gelmiyor'

Errejon, "İspanya'da çalışanlar şimdi Avrupa ortalamasının üzerinde mesai yapıyıor. Ama biz Avrupa'da verimliliğin en fazla olduğu ülkeler arasında değiliz. Çok çalışmak, daha iyi çalışmak anlamına gelmiyor" dedi.

Mas Pais'in önerisi, asgari riskle, azaltılmış mesai uygulamasını deneyeceği üç yıla yayılacak 50 milyon euroluk bir projeye dayanıyor. Bu parayla uygulamaya katılacak şirketlere destek için kullanılacak.

Mas Pais partisinden Hector Tejero, pilot uygulamanın 3.000-6.000 çalışanı kapsamasını beklediklerini belirterek "Kırmızı çizgilerimiz çalışma saatlerinin gerçekten azaltılması, maaşların düşmemesi ve kimsenin işini kaybetmemesi" dedi.

Tejero, pilot uygulamaya bu sonbaharda başlanabileceğini söyledi ve bunun 1998'de Fransa'nın haftalık mesaiyi 35 saatle sınırlamasından sonra ilk ulusal girişim olacağını vurguladı.

Hector Tejero, "İspanya bu ölçekte bir denemeye girişen ilk ülke olacak. Daha önce dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle bir pilot proje uygulanmadı" diye konuştu.

'İşe gelmeme oranları düştü'

Partinin önerisi, projede hükümet, sendika ve şirket temsilcilerinin yer alması öngörülüyor. Bu temsilciler, sonuçların analiz edilmesine katkıda bulunacak.

Hector Tejero, İspanya'da geçen yıl dört günlük mesaiye geçen ilk şirket olan Software Delsol'un aldığı sonuçları tüm ülkede görmeyi umduklarını belirterek "İşe gelmeme oranları düştü, verimlilik arttı ve çalışanlar daha mutlu olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Sanayi Bakanlığı'ndan bir kaynak ise pilot projeyle ilgili görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu, her şeyin tartışmaya açık olduğunu vurguladı.

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