İspanya, Hindistan'dan gelenler için 10 günlük zorunlu karantina kararı aldı

AA

İspanya Sağlık Bakanlığının talebiyle Bakanlar Kurulu'nda alınıp Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, Kovid-19'un mutasyona uğrayan türüne karşı önlem olarak, 1 Mayıs tarihinden itibaren Hindistan'dan İspanya'ya gelen tüm yolcuların 10 günlük karantinada tutulacağı bildirildi.

Hindistan'dan İspanya'ya gelen yolcuların karantinayı evlerinde ya da otel odalarında geçirecekleri, temel ihtiyaçların alımı dahil, hiçbir şekilde bulundukları yerden çıkamayacakları kaydedildi.

Ayrıca karantinanın 7. gününde PCR testi yaptıranlar ve negatif sonuç alanların 10 günü tamamlamadan karantinadan çıkacakları belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Kovid-19'un Hindistan'da mutasyona uğrayan türünün İspanya'da çok sınırlı görüldüğünü ve bu tip önlemlerle kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Mevcut durumda salgından dünyada en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'yi bulurken 192 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede günlük vefat sayısı 3 bini buldu.

İspanya'da ise vaka sayısı yaklaşık 3,5 milyona, ölü sayısı ise 77 bin 855'e çıktı.