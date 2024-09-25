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        Haberler Dünya İspanya ile Meksika arasında siyasi gerilim | Dış Haberler

        İspanya ile Meksika arasında siyasi gerilim

        Meksika'da 2 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan Claudia Sheinbaum Pardo'nun 1 Ekim'de yapılacak yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe'nin davet edilmemesine karşı çıkan İspanya, törene hiçbir temsilcisini göndermeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:39
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        İspanya ile Meksika arasında siyasi gerilim
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        İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, Meksika'nın seçilmiş devlet başkanı Claudia Sheinbaum Pardo'nun 1 Ekim'de Meksika şehrinde yapılacak göreve başlama törenine davetliler arasında Kral 6. Felipe'nin dışarıda bırakılmasını kabul edilemez bulmaktadır. Bu yüzden İspanya hükümeti, bu törene hiçbir temsilcisini göndermeme kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'nın devlet başkanı olan Kral 6. Felipe, özellikle Latin Amerika ülkelerinde yapılan resmi törenlerde bu zamana kadar İspanya'yı her zaman temsil etmesiyle biliniyordu.

        İki ülke arasında siyasi krize neden olayın arkasında, Claudia Sheinbaum Pardo'nun, temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Arkasında çok fazla katliam ve şiddet bırakan İspanyol fethinden dolayı İspanya'dan af talebinde bulunulması gerekiyor." şeklindeki ifadesinin ve bu talebinde ısrarcı olmasının olduğu belirtiliyor.

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        İspanya'dan aynı talebi, 2018'den bu yana Meksika Devlet Başkanı olarak görev yapan Andres Manuel Lopez Obrador da geçmişte dile getirmişti.

        Diğer yandan İspanya resmi haber ajansı EFE, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Meksika'ya verilen tepkinin İspanya hükümetince "mantıklı, açık ve güçlü" olarak tanımlandığını yazdı.

        Claudia Sheinbaum Pardo haziran ayında Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı seçilmişti.

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        #meksika
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