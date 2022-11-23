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Haberler Dünya Kupası 2022 İspanya Kosta Rika maçı CANLI İZLE! İspanya Kosta Rika maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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İspanya - Kosta Rika | CANLI YAYIN

İspanya - Kosta Rika maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! 2022 Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yla karşılaşıyor. Daha önce üç kez hazırlık maçlarında birbirlerine rakip olan ekiplerden İspanya, gençleşen kadrosuyla eski günlerine dönmek istiyor

İspanya Kosta Rika maçı CANLI İZLE! İspanya Kosta Rika maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlanıyor; iddialı ülkelerden İspanya, Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 19.00
HAKEM: Muhammed Abdulla (Birleşik Arap Emirlikleri)
STAT: Al Thumama Stadı
YAYIN: TRT 1

11' Daniel Olmo, 21' Asensio, 31' Ferran Torres(pen)

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Olmo, Asensio

Kosta Rika: Keylor Navas, Fuller, Duarte, Oviedo, Calvo, Martinez, Borges, Bennette, Campbell, Tejeda, Contreras

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İSPANYA 15 KEZ KATILDI

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 15 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.

İspanya, Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk ve tek şampiyonluğuna uzandı.

KOSTA RİKA'NIN ALTINCI MACERASI

Kosta Rika, Dünya Kupası'nda 5 kez mücadele etti. İlk kez İtalya 1990'da mücadele eden Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer aldı. Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek final oynadı.

Dünya kupalarında 18 maç yapan Kosta Rika, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 19 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.

İSPANYA'NIN KATILMA MÜCADELESİ

Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova ile B Grubu'nda mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan İspanya, 19 puanla B Grubu'nu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda oynama hakkı kazandı.

Grup maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran Luis Enrique'nin öğrencileri, kalelerinde ise 5 gol gördü.

BOĞALARIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

İspanya, çoğunluğunu Barcelona'da forma giyen oyuncuların oluşturduğu yıldız isimlerle dolu kadrosuyla 2008, 2010 ve 2012'de elde ettiği başarılı günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

Genç oyuncuların yer aldığı kadrosuyla EURO 2020'de yarı finale kadar yükselerek dikkat çeken İspanya, Katar 2022'de de iz bırakmak istiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletleri bulunan Sergio Busquets ile Jordi Alba gibi iki önemli ismin tecrübesine güvenen İspanya, Dünya Kupası'nda Pedri, Gavi ve Ferran Torres gibi genç oyuncularının ekstra performansıyla başarı kovalayacak.

KOSTA RİKA'NIN KATILMA MÜCADELESİ

Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) elemelerinin üçüncü turunu dördüncü sırada tamamladı ve play-off maçı oynama hakkı kazandı.

Konfederasyonlar arası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, 2022 Katar biletini cebine koymayı başardı.

SÖZ TECRÜBELİ OYUNCULARDA

Luis Fernando Suarez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kosta Rika'nın kadrosunda deneyimli oyuncuların fazlalığı ön plana çıkıyor.

Kalede Keylor Navas, savunmada Juan Pablo Vargas, orta sahada Bryan Ruiz ve forvette Joel Campbell'ın turnuvada önemli roller üstlenmesi bekleniyor.

Brezilya 2014'te gruptan lider çıkan ve çeyrek final oynama başarısı gösteren Kosta Rika'nın benzer performansı bu turnuvada sergilemesi pek mümkün görünmüyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Kosta Rika ile Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak olan İspanya, rakibiyle daha önce oynadığı üç maçta yenilgi almadı (2G 1B).
  • İspanya ile Kosta Rika arasında daha önce oynanan üç maç toplam 12 gole sahne oldu (ortalama 4 gol).
  • İspanya, üst üste 12'nci kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanırken; daha uzun bir seriye sahip sadece üç ülke bulunuyor: Brezilya (22), Almanya (18) ve Arjantin (13).
  • Dünya Kupası'nda boy gösterdiği son beş sezonun dördünde grubunu lider tamamlayan İspanya, yer aldığı son 13 turnuva arasında sadece şampiyon olduğu 2010'da yarı final aşamasına gelebildi.
  • İspanya (99), Dünya Kupası tarihindeki 100'üncü golünü atmak için sahaya çıkıyor. Boğalar adına ilk golü kaydeden isim, 1934'te Brezilya filelerini havalandıran Jose Iraragorri'ydi.

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