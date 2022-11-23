Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.

KOSTA RİKA'NIN ALTINCI MACERASI

Kosta Rika, Dünya Kupası'nda 5 kez mücadele etti. İlk kez İtalya 1990'da mücadele eden Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer aldı. Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek final oynadı.

Dünya kupalarında 18 maç yapan Kosta Rika, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 19 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.