İspanya, Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle 11 ek önlem açıkladı

AA

Kovid-19 salgınında, günlük sayısının 3 bine yaklaşmasının ardından Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkedeki 17 özerk yönetimin hükümetleriyle acil toplantı yaptı.

Bakan İlla, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, vaka artışlarını önlemek için 11 ek önlem aldıklarını bildirdi.

Bu kapsamda ülke genelinde açık kamusal alanlarda en az 2 metre olan sosyal mesafenin korunmadığı yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını belirten İlla, disko ve barların da kapatıldığını duyurdu.

İlla, gece yarısından itibaren müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların da en geç saat 01.00'de kapatılacaklarını söyledi.

Ayrıca, Kovid-19 ile ilgili sağlık ocaklarına yapılan yeni başvurularda en fazla 72 saat içinde PCR testlerinin yapılacağını aktaran İlla, yaşlı bakımevlerine ziyaretlerin kısıtlanacağını, restoran, kafe gibi yerlerde sosyal mesafenin korunmasına özen gösterileceğini, gençlerin açık alanlarda toplu olarak içki içmesinin engelleneceğini söyledi.

Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının yoğun görüldüğü mahallelerde yaşayan herkese kısa sürede PCR testinin yapılmasının da önemine işaret etti.

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki mevcut durumunun salgının en yoğun olduğu mart-nisan aylarıyla kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirten İlla, "Hastanelerdeki yoğunluk açısından tamamen farklı bir durumdayız ancak yeni vaka artışına müsaade edemeyiz." dedi.

Kovid-19 salgınında yeni vakalarda ciddi artışların gözlendiği İspanya'da, Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre son 24 saatte 2 bin 935 yeni vaka saptandı. Böylece Kovid-19'da PCR testlerine göre toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaşırken, 28 bin 605 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün için şimdiye kadar sadece Katalonya özerk yönetim hükümeti Kovid-19 verilerini güncelleyerek bölgede son 24 saatte 1075 yeni vaka olduğunu duyurdu.

Vatandaşlarına, İspanya'nın (Katalonya, Madrid ve Aragon başta olmak üzere) bazı bölgelerine gitmemeleri tavsiyesinde bulunan birçok Avrupa ülkesi, İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması yapıyor.