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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 24. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 24. hafta maçları tamamlandı. Barcelona, Real Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. Atl. Madrid ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İspanya La Liga'da 24. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 24. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        İspanya La Liga'nın 24. haftasının final maçında Barcelona-R. Vallecano takımları karşı karşıya geldi.

        Barcelona evindeki karşılaşmada, rakibi R. Vallecano kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 51'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip R. Vallecano ise 35 puanda kaldı.

        Atl. Madrid'in ligdeki 24. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı. 1-1 biten mücadelenin ardından Atl. Madrid 50 puana ulaşırken, Celta Vigo 29 puana ulaştı.

        Sevilla, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Valladolid'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 31 puana ulaştı.

        Zorlu deplasman atmosferinde Real Madrid, rakibi Osasuna ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Real Madrid 51 puana ulaşırken Osasuna ise 32 puana yükseldi.

        Getafe, bu hafta Girona'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Getafe oldu.

        Leganes evinde ağırladığı Alaves ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Leganes 24 puana ulaşırken, Alaves ise 22 puana yükseldi

        İspanya La Liga'nın 24. haftasında Villarreal ile Valencia arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Espanyol, rakibi Ath. Bilbao'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Mallorca, evindeki mücadelede rakibi Las Palmas'ı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        R. Betis, zorlu mücadelede rakibi R. Sociedad'ı 3-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 24. Haftanın Sonuçları
        14.02.2025 23:00
        Girona
        1
        Getafe
        2
        İY(0-1)
        15.02.2025 16:00
        Leganes
        3
        Deportivo Alaves
        3
        İY(2-1)
        15.02.2025 18:15
        Osasuna
        1
        Real Madrid
        1
        İY(0-1)
        15.02.2025 20:30
        Atletico Madrid
        1
        Celta Vigo
        1
        İY(0-0)
        15.02.2025 23:00
        Villarreal
        1
        Valencia
        1
        İY(1-0)
        16.02.2025 16:00
        Espanyol
        1
        Athletic Bilbao
        1
        İY(0-0)
        16.02.2025 18:15
        Real Valladolid
        0
        Sevilla
        4
        İY(0-2)
        16.02.2025 20:30
        Mallorca
        3
        Las Palmas
        1
        İY(3-0)
        16.02.2025 23:00
        Real Betis
        3
        Real Sociedad
        0
        İY(0-0)
        17.02.2025 23:00
        Barcelona
        1
        Rayo Vallecano
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 24. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		24 16 3 5 51 40
        2
        Real Madrid
        		24 15 6 3 51 29
        3
        Atletico Madrid
        		24 14 8 2 50 23
        4
        Athletic Bilbao
        		24 12 9 3 45 16
        5
        Villarreal
        		24 11 8 5 41 12
        6
        Rayo Vallecano
        		24 9 8 7 35 2
        7
        Mallorca
        		24 10 4 10 34 -7
        8
        Real Betis
        		24 8 8 8 32 -1
        9
        Osasuna
        		24 7 11 6 32 -4
        10
        Girona
        		24 9 4 11 31 -3
        11
        Real Sociedad
        		24 9 4 11 31 -3
        12
        Sevilla
        		24 8 7 9 31 -5
        13
        Getafe
        		24 7 9 8 30 2
        14
        Celta Vigo
        		24 8 5 11 29 -3
        15
        Espanyol
        		24 6 6 12 24 -13
        16
        Leganes
        		24 5 9 10 24 -13
        17
        Las Palmas
        		24 6 5 13 23 -12
        18
        Valencia
        		24 5 8 11 23 -13
        19
        Deportivo Alaves
        		24 5 7 12 22 -10
        20
        Real Valladolid
        		24 4 3 17 15 -37

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 25. Hafta Maçları
        21.02.2025 23:00
        Celta Vigo
        Osasuna
        22.02.2025 16:00
        Deportivo Alaves
        Espanyol
        22.02.2025 18:15
        Rayo Vallecano
        Villarreal
        22.02.2025 20:30
        Valencia
        Atletico Madrid
        22.02.2025 23:00
        Las Palmas
        Barcelona
        23.02.2025 16:00
        Athletic Bilbao
        Real Valladolid
        23.02.2025 18:15
        Real Madrid
        Girona
        23.02.2025 20:30
        Getafe
        Real Betis
        23.02.2025 23:00
        Real Sociedad
        Leganes
        24.02.2025 23:00
        Sevilla
        Mallorca
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