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İspanyol-Amerikan şef insani mutfak girişimi nedeniyle onurlandırıldı

Şef José Andrés’in kurmuş olduğu doğal afetler sonrasında yemek sağlamaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan World Central Kitchen, uluslararası yardım çalışmaları ve sağlıklı gıdaya teşvik nedeniyle çarşamba günü prestijli bir İspanyol ödülüne layık görüldü.

İspanyol-Amerikan şef insani mutfak girişimi nedeniyle onurlandırıldı
İspanya'nın en prestijli ödülüne o şef layık görüldü
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HABERTURK.COM

ABD merkezli Haber Ajansı Associated Press'in aktardığı habere göre, Asturias Prensesi Ödülleri kapmasında jüri, 51 yaşındaki Andrés'in sivil toplum örgütünü “Sosyal ve beslenmeyle ilgili acil durumlara sahada olağanüstü hızlı ve verimli müdahale sunduğu” için ödüllendirdi.

JOSE ANDRES KİMDİR?

1969'da Kuzey İspanya'da doğan Andrés, 1991'de ABD'ye taşındı ve daha sonra Amerikan vatandaşlığa alındı. İnsani yardım çalışmalarına yoğun bir şekilde dahil olmadan önce İspanyol mutfağının, özellikle Tapas’ın ABD'de popülerleşmesine yardımcı oldu.

Andrés, yardım çalışmaları yapmak için Karayip ülkesi Haiti'ye yaptığı bir gezinin ardından 2010 yılında World Central Kitchen'ı kurdu. O zamandan beri, hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem de yurtdışındaki gıda krizlerine yanıt vermek için saha mutfaklarının konuşlandırılmasında aktif oldu.

Kuruluş, 2017'deki Maria Kasırgası'nın ardından Porto Riko'da 3,6 milyondan fazla öğün servis etti. Andrés, geçen yıl ise ABD'deki bazı restoranlarında koronavirüs pandemisi sırasında beslenme ihtiyacı olan kişilere yemek servis etti.

Birçok onur ödülü sahibi olan Andrés, 2015 yılında ABD Başkanı Obama tarafından Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası ile ödüllendirildi. 50, 000 avroluk Asturias Prensesi Concord Ödülleri, İspanyol Veliaht Prensesi Leonor adına olan bir vakıf tarafından her yıl verilen sanat, sosyal bilimler ve spor da dahil olmak üzere sekiz ödülden biridir.

AP

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