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İspanya, Suudi Arabistan'a 9.2 milyon Euro iade edecek!

İspanya, Suudi Arabistan'a 400 hassas lazer güdümlü bombanın satışını durdurmak için harekete geçti. 400 hassas lazer güdümlü bomba için ödenen 9,2 milyon Euro'yu iade edecek

04.09.2018 - 12:39 | Güncelleme: AA

Cadena Ser Radyosu, daha önce satış anlaşması yapılan söz konusu bombaların Yemen'de kullanılabileceği gerekçesiyle Savunma Bakanlığının satışı durdurmayı planladığını duyurdu.

Bakanlıktan İspanya resmi haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamada, bombalar için ödenen 9,2 milyon Euro'nun iade edileceği ve böylece Ocak 2015'te İspanya ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın geçersiz kalacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığı, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada içinde çocukların da olduğu bir otobüse yapılan saldırıda olduğu gibi lazer güdümlü bombaların sivillere karşı kullanılabileceği gerekçesiyle halen devam etmekte olan silah satışlarını gözden geçireceğini belirtmişti.

ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OTOBÜS SALDIRISI 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının ve yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Koalisyonun İnceleme Kurulu ise 1 Eylül'de yaptığı açıklamada otobüse düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan uluslararası Yemen heyeti, 28 Ağustos'ta açıkladığı raporunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya, geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon Euro'luk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon Euro'yu buldu.

 

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