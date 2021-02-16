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İspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle hapis cezası alan rapçi Pablo Hasel üniversiteye sığındı

Monarşi ve polisi hedef alan şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan 33 yaşındaki İspanyol rapçi Pablo Hasel, Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki bir üniversiteye sığındı.

İspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle hapis cezası alan rapçi Pablo Hasel üniversiteye sığındı
BBC TÜRKÇE
- AFP
33 yaşındaki Pablo Hasel radikal sol görüşleriyle biliniyor

Monarşi ve polisi hedef alan şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan 33 yaşındaki İspanyol rapçi Pablo Hasel, Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye sığındı.

Hasel "terörizm övgüsü, monarşi ve devlet kurumlarına iftira" suçlamaları sonucunda dokuz ay hapis cezası almıştı.

Hasel'e teslim olması için Cuma gününe kadar zaman verilmişti.

Teslim olmayan Hasel, destekçileriyle birlikte Lleida Üniversitesi'nde olduğunu duyurdu.

İspanyol müzisyen tweetleri ve şarkı sözlerinde polisi eylemci ve göçmenlere işkence etmekle ve onları öldürmekle suçluyordu.

Twitter'dan paylaşım yapan Hasel'in yanında 20 destekçisi olduğu düşünülüyor.

Aralarında yönetmen Pedro Almodovar ve Holywood yıldızı Javier Bardem'in de yer aldığı 200'den fazla sanatçı Hasel'in tutuklanmaması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

- Getty Images
Barcelona'da Hasel'in özgürlüğünü talep eden bir yazılama

İspanyol hükümeti "terörizm övgüsü, nefret söylemi, dine ve monarşiye hakaret" gibi "ifade suçlarının" cezalarını, sanat eserleri veya kültürel aktiviteler kapsamında yapıldığı durumlar için azaltmayı düşünüyor.

Hasel mesajlarının birinde yasaklı Marksist örgüt Grapo'nun tutuklu üyesi Victoria Gomez'e desteğini açıklamış, bir diğerinde ise Kral King Felipe VI ve babası Juan Carlos'a ithamlarda bulundu.

Gerçek adı Pablo Rivadulla Duro olan Hasel, Katalonya'nın bağımsızlığını destekliyor.

Katalan bağımsızlık yanlıları 2017'de, faşist diktatör Francisco Franco'nun 1975'te ölümünden bu yana ülkenin en büyük siyasal krizine yol açmıştı.

Pazar günü gerçekleşen bölgesel seçimlerde de Katalan Parlamentosu'nda bağımsızlık yanlıları çoğunluğu kazandı.

Ülkede 2018'de de Valtonyc adıyla bilinen bir rapçi 3,5 yıl hapis cezası almış, kaçtığı Belçika onu iade etmeme kararı vermişti.

İspanya'nın ifade özgürlüğü ihtilafı

James Badrock, Madrid Muhabiri

Pablo Hasel'e yönelik hapis kararı uygulamaya geçirilirse İspanya'da son yıllarda söylem suçu nedeniyle cezaevine giren en tanınmış kişi olacak.

Bu davaya benzer tartışmalar yaratan başka davalar da olmuştu.

Ülkedeki "terörü övme" suçunu düzenleyen yasa o kadar geniş ki, çok uzun süre önce gerçekleşmiş bir saldırıyı bile, herhangi bir şekilde meşrulaştırdığı düşünülebilecek her türlü ifade bunun kapsamına giriyor.

2018'de rapçi Valtonyc'e sağcı politikacılara kurşun, krala da idam ipi sözü verdiği ifadeleri nedeniyle verilen ceza, İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Ondan bir yıl önce de Twitter kullanıcısı Cassandra Vera 1973'te Franco'nun iki numaralı adamı Amiral Luis Carrero Blanco'nun Bask Eta militanları tarafından öldürülmesi hakkında yaptığı bir şaka nedeniyle hapis cezası almış, ceza üst mahkemeden dönmüştü.

Hükümet yasayı gözden geçirme sözü verdi.

Söylem suçlarının yasal çerçevesi çok sıkıcı bir akademik tartışma gibi gözükse de İspanyol kentlerinin duvarlarında son günlerde beliren Hasel'e destek graffitileri, İspanyol gençliğinin bu konuda ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

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