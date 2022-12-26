Kaza, İspanya'nın kuzeybatısında bulunan Galiçya bölgesinde dün meydana geldi. Acil servis 112 Galicia yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak Lerez nehrine uçtu.
Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralı olarak kurtarılan otobüs sürücüsü ve bir yolcunun hastaneye kaldırıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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