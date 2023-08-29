İspanyol gazetesi çılbırı tanıttı

20 Minutos adlı gazete gastronomi köşesinde, "Hiç çılbırı denediniz mi? 20 dakikada hazırlayabileceğin geleneksel ve sağlıklı Türk yemeği" başlığıyla çılbırı tanıttı.

İspanya'nın paella ve tortilla (patatesli omlet) gibi tipik ve zengin bir mutfağı bulunduğu ancak yabancı tatlara da açık olduğu belirtilen yazıda, çılbır için "Hem sağlıklı beslenmeyi hem de baharatlı yiyecekleri seviyorsanız bu tarif tam size göre. Ama dikkatli olun, baharatlı olduğu kadar zengin de. Yemeden geçme" yorumu yapıldı.

Çılbır'ın Türkiye'de çok tipik bir yemek olduğu ve yurt dışında 'Türk yumurtası' adıyla da tanındığı ifade edilen gastronomi köşesinde, zengin yoğurt sosu, bir miktar kırmızı biber ve haşlanmış yumurtayla yapılan yemeğin tadılması gerektiği kaydedildi.

Türk mutfağı, İspanya'da daha çok döner, kebap, lokum ve baklava ile tanınıyor.