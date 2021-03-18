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İspanyol golcü Alvaro Negredo: "Beşiktaş her zaman kalbimde bir sızı"

İspanyol futbolunun önemli golcülerinden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayamamanın kendisi için hep bir üzüntü olduğunu söyledi.

İspanyol golcü Alvaro Negredo:
AA

İspanya 1. Futbol Liga (LaLiga) ekiplerinden Cadiz'de futbol yaşantısını sürdüren 35 yaşındaki Negredo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş formasıyla Türkiye'de kısa ama çok güzel günler geçirdiğini belirtti.

Beşiktaş'taki günleriyle ilgili öz eleştiride de bulunan İspanyol oyuncu, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki tecrübem çok güzeldi ama biraz kısaydı. İstediğim gibi verim alamadım. İstediğim kadar iyi oynayamadım. Bir sene çok kısa bir zaman, süreklilik yakalayamadım. Aynı zamanda kulüp ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyordu ve ben kulübü daha fazla kötü etkilemek istemiyordum. Böylece ayrılık kararını aldım ama Beşiktaş her zaman kalbimde bir sızı. Kalbimdeki bu sızının sebebi Beşiktaş'la bir şampiyonluk yaşayamamış olmam. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı gerçekten çok isterdim. Ailemle Türkiye'de geçirdiğimiz o güzel seneyi daha da güzel hatırlamak adına şampiyonluk çok güzel bir anı olurdu. Beşiktaş'ta çok huzurlu ve çok mutluydum. Beşiktaş, her zaman kalbimde taşıdığım bir kulüp olacaktır. Çünkü bana gerçekten büyük sevgiyle yaklaştılar."Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki durumuyla ilgili de bilgisi olduğunu aktaran deneyimli golcü, "Beşiktaş taraftarlarına da söylemek istediğim şu, umarım bu sene o şampiyonluğu yaşarlar. Şu anda ligin zirvesindeler ve rekabeti sürdürüyorlar. Zamanında ben öyle bir mutluluk yaşayamadıysam bile onların bu sene o heyecanı ve mutluluğu yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- LaLiga'daki şampiyonluk yarışı

LaLiga'daki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İspanyol golcü, "Şampiyonluk için yarışan Atletico, Real Madrid ve Barcelona çok güçlü ve çok büyük takımlar. Atletico sezon başı ivme yakaladı ancak Real ve Barcelona'yı tanıyorsam şampiyonluk rekabeti henüz bitmedi. Atletico'nun şu an bulunduğu pozisyonun en güzel yanı, şampiyonluk tamamen kendi ellerinde. Tabii ki sezon sonuna kadar zor bir rekabet olacak. Bence Atletico şu anda avantajlı gözüküyor." şeklinde konuştu.

Alvaro Negredo, "Kariyerinde oynadığın en zor lig hangisiydi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşündüğüm Messi'nin İspanya'da olması ve zamanında Cristiano'nun varlığı nedeniyle benim için en zor lig İspanya Ligi oldu. Premier Lig'in hakkını yememek gerek, çok büyük oyuncular var. City'deki dönemimde asıl zorluk maç sayısından kaynaklanıyordu. Bir kupada finale ulaşıyordunuz, başka bir kupada çeyrek finali oynuyordunuz. Bütün sene aslında bir rekabet içindeydiniz. Bu tabii belirli bir noktadan sonra çok uzun geliyor. Buna rağmen o dönem City hedeflerine ulaşmıştı."

İngiltere'de de eski takımı Manchester City'nin şampiyonluğa ulaşacağına inandığını dile getiren Negredo, "Bu sezon çok büyük bir fark yakaladılar, şampiyon olacaklarına inanıyorum. City dönemim de çok güzel ve duygusaldı. Farklı bir futboldu, çok hızlı adaptasyon sağlayabildim, aynı zamanda futbolcu olarak çok büyüdüğümü düşündüğüm bir takımdı. Hem kişisel olarak hem de sahada benim için çok önemli bir sene olmuştu. İki kupa kazandık. Premier Lig şampiyonluğu kariyerimde kazandığım en büyük kupa. O hatıraları, o anıları güzel bir şekilde hatırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kariyerimin en önemli dönemi Sevilla"

Kariyerindeki en önemli dönemin ise Sevilla'da geçtiğini belirten İspanyol golcü, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki benim için kariyerimin en önemli dönemi Sevilla'da geçti. Bunun nedeni de en uzun oynadığım kulüp Sevilla. Bütün kulüplerde çok mutlu oldum ama doğal olarak bir kulüpte yalnızca 1 sezon geçirince aynı duyguları yaşamak zor oluyor. Sevilla'da dört özel sezon oynadım. Sevilla her zaman üst sıralar için mücadele eden bir takım. Bu sezon tüm takımlar için zor bir yıl, özellikle Real Madrid, Barcelona ve Atletico'nun performansı nedeniyle Sevilla'nın şampiyonluğa oynaması zor gözüküyor. Yine de bu üç takımla kafa kafaya oynamaya çalışan, bu savaşı veren bir Sevilla hep var. Bu 3 takımla rekabet etmeye çalışmak kolay değil. Bu seviyedeki takımların gösterdiği süreklilik zor yakalanan bir şey. Sevilla bu diğer takımlara göre ekonomik anlamda geride, bunan rağmen bu mücadeleyi veriyor. Sevilla'da çok mutluydum, stattaki ambiyans muhteşemdi ve şehir çok güzeldi."Alvaro Negredo son olarak ise 20 takımlı ligde Cadiz ile 14. sırada yer aldıklarını hatırlatarak, ligde kalacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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