İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi (Primera Iberdrola) kulüplerinde forma giyen oyuncular, erkek meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olmak için greve gitme kararı aldı.

İspanyol Futbolcular Derneği (AFE) Başkanı David Aganzo, grev kararı nedeniyle, toplu sözleşmede anlaşma sağlanıncaya kadar Primera Iberdrola'da hiçbir maçın oynanmayacağını duyurdu.

AFE tarafından yapılan açıklamada, 2018'den bu yana yürütülen ve kadın futbolcular için ilk olma niteliği taşıyan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için grev kararı alındığı vurgulandı.

Kadın futbolcular görüşmelerde, erkek futbolcularla aynı haklara sahip olmayı talep ediyor. Talepler arasında en düşük brüt maaşın 12 bin Euro olması, grev ve tatil hakları ile hamilelik durumunda ülke genelinde uygulanan protokolün geçerli olması gibi başlıklar yer alıyor.

Primera Iberdrola'da toplam 16 takım mücadele ediyor. 2019-2020 sezonunda en son 6. hafta maçları oynandı.