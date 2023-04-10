68 yaşında yeniden anne olan - daha doğrusu büyükanne- oyuncu, birçok eleştirinin de hedefi oldu. Bunun üzerine başka bir İspanyol dergisi olan iHola'ya röportaj veren Obregon, bunun oğlunun ölmeden önce dilediği üç dilekten biri olduğunu belirtti.