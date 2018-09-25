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Jaume Marzal Canós
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İspanyol ressamın 'İstanbul’a Bir Bakış' sergisi Beyoğlu’nda açıldı

İspanyol sanatçı Jaume Marzal Canós’ın 22 yağlı boya çalışmasından oluşan “İstanbul’a Bir Bakış” sergisi Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

25.09.2018 - 11:34 | Güncelleme: AA

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İspanyol Sanatçı Jaume Marzal Canós’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İspanya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün ‘Akdeniz Evi İstanbul’da İspanyol Haftası’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği sergide, ziyaretçilere İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Karaköy, eski Sulukule ve Fatih’ten kesitler yer aldı.

Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşturulan “İstanbul’a Bir Bakış” sergisinin açılışında konuşan Başkan Demircan, “İspanyol sanatçı kendi gözünden dünyanın değişik portrelerini, insan figürlerini burada resmetmiş. Aynı zamanda İstanbul ile ilgili tarihi mekanları da resmetmiş. Bu iki ülkenin tarihi bağlarını güçlendirmek anlamında bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.” dedi.

“ÖZELLİKLE İSTANBUL İLE İSPANYOLLAR’IN İLİŞKİSİ ÇOK ANLAMLI”

İspanya ile Türkiye’nin bağlarının bu tür sanatsal etkinliklerle güçleneceğini belirten Demircan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İstanbul, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişki çok eskiye dayanıyor. Özellikle İstanbul ile İspanyolların ilişkisi de çok anlamlı. Tarihi ve kültürel bağlar gerçekten bu anlamda çok köklü. Sonuçta Akdeniz çanağında var olan kültürlerin de birbirine yakınlığını biliyoruz. İşte İspanyol sanatçı kendi gözünden dünyanın değişik portrelerini, insan figürlerini burada resmetmiş. Aynı zamanda İstanbul ile ilgili tarihi mekanları da resmetmiş. Bu iki ülkenin tarihi bağlarını güçlendirmek anlamında bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.”

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