İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

İspanyol çalıştırıcı maçın ardından Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen bir soruya ise Torrent, şöyle cevap vermişti:

“Kerem, her gün geliştiriyor kendisini. Sürekli öğrenmek istiyor. Bizim de amacımız bu. Bu tabii oyuncuların yardımı olmadan çok zor. Kalitesi var. Çok dikkatli bir genç. Onunla beraber olduğumuz için şanslıyız.”