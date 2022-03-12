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İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalırken İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sonrasında şaşkına döndü

  • 01
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Galatasaray'a 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu futbolunu her geçen gün büyütüyor, ismini yaymaya devam ediyor! 
  • 02
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kalırken Galatasaray'ın en dikkat çeken futbolcularından biri de Kerem oldu.
  • 03
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Sol kanattan taşıdığı toplarla hem kendi hem de arkadaşları için pozisyonlar üreten Kerem, Camp Nou sakinlerini büyümekle kalmadı; gözlemcilerden de tam not aldı.
  • 04
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Sezon boyunca milli futbolcuyu takip eden Avrupa'nın önde gelen gözlemcileri Kerem'in Barça sınavını nasıl vereceğini görmek için Camp Nou'da yerlerini alırken 23 yaşındaki futbolcu için raporları da olumlu oldu! 
  • 05
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Almanya'dan iki, İspanya'dan bir kulübün Kerem'i stadyumda canlı izlediği öğrenildi. 
  • 06
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    "KİM BU KEREM AKTÜRKOĞLU?"

    Galatasaray'ın performansı İspanyol basınında geniş yer bulurken Sport gazetesi ise öne Kerem Aktürkoğlu'nu çıkardı.

     
  • 07
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    "Kim bu Aktürkoğlu" başlığıyla manşet çıkan Sport, "Genç kanat oyuncusu Galatasaray'ın Barcelona karşısında en tehlikeli oyuncularından biri oldu. Aktürkoğlu adı Nou Camp'ta sürpriz yarattı."
  • 08
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    "Domenec Torrent genç kanat oyuncusunu Barcelona'yı şaşırtmak için kilit rol verdi. Evet, adı bilinmiyor ancak bu Türk Galatasaray'da şimdiden 9 gol attı ve Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından henüz fark edilmedi. Buna rağmen Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor." İfadeleriyle milli futbolcunun performansını haberleştirdi.
  • 09
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    TERİM'DEN SONRA TORRENT DE MEMNUN

    Galatasaray'da ikinci yarıda attığı goller ve hazırladığı pozisyonlarla formayı kapan ve kısa sürede ilk 11'e yerleşen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri olmuştu. 
  • 10
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Terim, Kerem için sık sık açıklama yapıp övgü dolu sözler kullanırken sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Domenec Torrent de Kerem'den oldukça memnun.
  • 11
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    İspanyol çalıştırıcı maçın ardından Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen bir soruya ise Torrent, şöyle cevap vermişti:

    “Kerem, her gün geliştiriyor kendisini. Sürekli öğrenmek istiyor. Bizim de amacımız bu. Bu tabii oyuncuların yardımı olmadan çok zor. Kalitesi var. Çok dikkatli bir genç. Onunla beraber olduğumuz için şanslıyız.”
  • 12
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    EURO 2020'DE ŞANS BULMADI; KUNTZ'LA FORMAYI KAPTI

    Kerem Aktürkoğlu sadece Galatasaray'da değil, Milli Takım'da da büyüyor. EURO 2020 kadrosuna dahil edilen ancak forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcu Stefan Kuntz'un değişilmezlerinden biri haline geldi.
  • 13
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

     

    A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı son dört maçta da ilk 11'de görev yapan Kerem, play-off biletini getiren isimlerden biri oldu.
  • 14
    İspanyollar şaşkına döndü: "Kim bu Kerem Aktürkoğlu?"

    Norveç maçında ay-yıldızlıların tek golünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında da gol attı. 

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