Isparta'da 4 bin kişiye günlük ekmek desteği

Isparta Belediyesi ve Vakıfbank arasında imzalanan imzalanan Sosyal Destek Kartı Protokolü kapsamında Isparta Belediyesi ve Isparta Valiliği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye belediye tarafından ekmek desteğinde bulunulacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar kendilerine verilecek Sosyal Destek Kartı ile istedikleri fırından günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Uygulama kapsamında hanede bulunan her kişi için bir ekmek alınabilecek. Bu kart sadece ekmek alımında kullanılacak.