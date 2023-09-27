Isparta'da 500 balya saman yandı
Isparta'da bir samanlıkta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü
Giriş: 27.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:40
Kayı köyünde Zeki Döner'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, samanlıktaki keçileri güvenli alana taşıyarak yangına müdahale etti.
Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında 500 balya saman yandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.