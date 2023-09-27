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        Haberler Gündem Isparta'da 500 balya saman yandı - Güncel haberler

        Isparta'da 500 balya saman yandı

        Isparta'da bir samanlıkta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:40
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        Isparta'da 500 balya saman yandı
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        Kayı köyünde Zeki Döner'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, samanlıktaki keçileri güvenli alana taşıyarak yangına müdahale etti.

        Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında 500 balya saman yandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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