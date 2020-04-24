Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, beldede yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine beldeye giriş çıkışlar yasaklandı.Jandarma ekipleri, beldenin girişini kapatarak nöbet tutmaya başladı.Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin beldede çalışma yaptığı bildirildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR