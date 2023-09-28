Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Giriş: 28.09.2023 - 01:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:36
S.Ö'nün kullandığı otomobil, Eğirdir-Senirkent kara yolu Bağören köyü mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan A.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.