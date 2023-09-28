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        Haberler Gündem Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:36
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        Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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        S.Ö'nün kullandığı otomobil, Eğirdir-Senirkent kara yolu Bağören köyü mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan A.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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