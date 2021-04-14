Doktorun yaşamını yitirdiği feci kaza kameraya yansıdı

Uzman Doktor İhsan Ulusoy idaresindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, Keçiborlu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ulusoy'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak görev yaptığı öğrenilen Ulusoy'un cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
AA'nın haberine göre; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin, kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi yer alıyor.
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