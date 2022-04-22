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Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Isparta'da ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
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AA

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak "dizilerde ve filmlerde rol alacaksınız" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, Isparta, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte fotoğraf ve video çekimi de yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok post cihazı, dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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