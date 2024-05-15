Isparta'da FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi yakalandı
Giriş: 15.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:07
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P. ve Y.D, tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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