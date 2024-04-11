Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gülistan Mahallesi'ndeki gece kulübünde, Mehmet Çuhadar (39) ile burada çalışan Galip K. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre, şüpheli gözaltına alındı.