Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı

Gazikemal Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresteki iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.
İş yerinde yapılan aramada, kumar malzemeleri ve oyun sırasında masaya bırakıldığı anlaşılan 960 lira ele geçirildi.
Polis ekibi, 8 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 552 lira idari para cezası kesti.
İşletme sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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