Isparta'da motosiklet ile tırın çarpıştığı kaza otomobilin kamerasına yansıdı

Bekir S'nin kullandığı 32 LN 926 plakalı motosiklet, Modernevler Mahallesi 142 Cadde mevkisinde plakası öğrenilemeyen Mehmet D. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Bekir S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir otomobilin kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kavşakta yolun karşısında geçen motosikletin tırla çarpışması ve kaza sonrası vatandaşların motosiklet sürücüsüne yardım etmesi yer alıyor.
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