Isparta'da öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Gamze Esgicioğlu'nun erkek arkadaşı H.B ile marketin önüne gelmesi, kadının marketten alışveriş yapması, H.B'nin köpeğiyle geri gelmesi yer alıyor.Bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu (23),Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evinde dün bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan 4 şüpheli gözaltına alınmış, H.B. tutuklanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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