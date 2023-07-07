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        Isparta'da otomobille tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 18:25
        Otomobille tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        M.Y. (63) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yalvaç-Senirkent yolu Gökçeali köyü yol ayrımında, N.A'nın (79) kullandığı plakasız "pat pat" diye bilinen tarım aracıyla çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan N.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Aynı hastaneye götürülen otomobil sürücüsü M.Y. ve yanındaki S.G. ile P.Y'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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