Isparta'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

Okudan'ın cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ayazmana Mahallesi'ndeki Dilara Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazının ardından cenaze, Akyol Mezarlığı'nda defnedildi.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Okudan'ın cenaze namazını, aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.
- Olay
15 Mart'ta, Salim M'nin kullandığı 07 ANF 520 plakalı otomobil, Çünür kavşağında Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüsle çarpışmış, yaralanan sürücüler ile otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırılmış, otomobilde bulunan Okudan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
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