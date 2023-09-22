Isparta'da traktör şarampole devrildi, sürücü öldü
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazada traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 22.09.2023 - 03:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 03:40
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sadık Aksoy'un kullandığı traktör, Beyköy Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.