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Isparta'da üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

Isparta'da üniversite öğrencisi genç kız, uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Isparta'da üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
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AA

Isparta'da silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Aybike K'ye (22), Modern Evler Mahallesi'nde yanına gelen Ş.U. tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Sena Aybike K'yi, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.U, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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