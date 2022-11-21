Isparta'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Senirkent ve Uluborlu ilçelerine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin kullandığı otomobili Uluborlu-Dinar yolu Çapalı köyü mevkisinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada farklı miktarlarda eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G, K.S, H.T.T. ve H.H.M, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.