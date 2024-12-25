Isparta'da zehirlenme şüphesi: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi hastanelik oldu
Isparta'da doğalgazdan zehirlendikleri tahmin edilen aileden baba hayatını kaybetti, anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Isparta'da doğalgazdan zehirlendikleri tahmin edilen aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adreste Nevzat Karaboğa'nın (35) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
BABA ÖLDÜ, ANNE VE ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine, polis, itfaiye ve doğalgaz şirketinden ekipler sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Karaboğa'nın kesin ölüm nedeni belirlenecek.