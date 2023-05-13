ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Isparta başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Isparta ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ