Isparta'dan sel felaketi yaşanan Bozkurt'a gelen ekip sokaklara gül suyu sıkıyor

AA

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası ilçede normal hayata dönülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

İlçenin sokakları temizlenirken, Isparta İl Özel İdaresinden sel bölgesine görevlendirilen bir ekip de araçla tüm sokakları dolaşarak gül suyu sıkıyor.

Her gün sabah işe koyulan ekip, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta İl Özel İdaresi çalışanı Hasan Günay Uçar, AA muhabirine, iki haftadır ilçede olduğunu söyledi.

İlçede büyük bir sel felaketinin yaşandığını ifade eden Uçar, "Isparta'nın gül suyu meşhur. Biz de kötü kokuları gidermek için gül suyuyla burayı yıkıyoruz. Günlük 500 litre gül suyu sıkıyoruz. Bütün sokaklara giriyoruz. Buradaki insanları az da olsa ferahlatmak için gücümüz yettiğince çalışıyoruz." dedi.