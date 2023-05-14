Isparta Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Isparta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Isparta başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Isparta seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Isparta Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:11 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 75.6 oldu. Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 113.626 oyla yüzde 54.62 - Kemal Kılıçdaroğlu: 77.831 oyla yüzde 37.41 - Sinan Oğan: 14.944 oyla yüzde 7.18 - Muharrem İnce: 1.640 oyla yüzde 0.79 aldı. Isparta 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Isparta Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.85 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:11 itibarıyla yüzde 57.4 oranında açıldı. 2023 Isparta milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 85.440 oyla yüzde 57.64 - Millet İttifakı: 55.738 oyla yüzde 37.6 - Ata İttifakı: 1.505 oyla yüzde 1.02 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 969 oyla yüzde 0.65 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 97 oyla yüzde 0.07 aldı. Saat 21:11 itibarıyla 2023 Isparta milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

