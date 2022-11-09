Kazada ölen üniversiteli Yaren toprağa verildi

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Gönen ilçesinde, ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Yaren Bayram (18) toprağa verildi. Aynı kazada ağır yaralanan 3 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Gönen ilçesinde dün, Emine Nur Arıcı'nın kontrolünü kaybettiği 35 R 5282 plakalı otomobil, ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1´inci sınıf öğrencileri Emine Nur Arıcı, Tuana Akkuş, Yaren Kayak ile Yaren Bayram yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer 3 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Yaren Bayram için bugün Işıkkent Mahallesi Mavi Kent Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, rektör yardımcıları, akademisyenler, Yaren Bayram'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede baba Metin ve anne Ebru Bayram güçlükle ayakta durabildi.

Kılınan namazın ardından Yaren Bayram'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-11-09 16:51:02



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