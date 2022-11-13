Isparta'da traktör devrildi; 1 ölü, 2 yaralı



Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Zübeyde Karademir (48) yaşamını yitirdi, sürücü ile 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Koruyaka köyü Armut Alanı mevkisinde meydana geldi. Komşu olan Zübeyde Karademir, Hüseyin Kurşun (47) ve Durmuş Akköz (48) traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Akköz'ün kullandığı 42 BDZ 171 plakalı traktör, toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Karademir yaşamını yitirdi. Yaralanan Durmuş Akköz ile Hüseyin Kurşun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre önce eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Karademir'in cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

2022-11-13 13:49:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.