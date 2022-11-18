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Eğirdir Beydere köyünde samanlık yangını büyümeden söndürüldü

DHA

Eğirdir Beydere köyünde samanlık yangını büyümeden söndürüldü


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyünde 2 katlı evin samanlık kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Isparta´nın Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyünde meydana geldi. Muhittin Emek´e ait 2 katlı evin samanlığında meydana gelen yangın bir anda büyüyerek evin garaj ve odunluk kısmına sıçradı. Dumanları ve alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol atlına alınarak söndürüldü. 
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında samanlık küle dönerken, evin garaj kısmında bulunan traktör ise kullanılmaz hale geldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2022-11-18 20:31:20

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