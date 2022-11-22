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Kazada yaralanan üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

Kazada yaralanan üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti


Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, otomobilin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan Tuana Akkuş (20), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Aynı kazada Yaren Bayram da hayatını kaybetmiş, Yaren Kayak ve Emine Nur Arıcı ise ağır yaralanmıştı.
Kaza, 8 Kasım'da Gönen ilçesinde meydana geldi. Emine Nur Arıcı'nın kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Emine Nur Arıcı, Tuana Akkuş, Yaren Kayak ve Yaren Bayram yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Yaren Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı kazada yaralanan Tuana Akkuş da tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Tuana Akkuş, ikindi vakti Denizli'nin Baklan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Öte yandan kazada ağır yaralanan Yaren Kayak'ın Isparta Şehir Hastanesi'nde, Emine Nur Arıcı'nın ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-11-22 12:19:14

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