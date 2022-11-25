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Öldürülen hamile Raziye'nin annesi: Kızım bir şeylerden korkuyordu

DHA

Öldürülen hamile Raziye'nin annesi: Kızım bir şeylerden korkuyordu


Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü ve hastanenin acil servisi önüne bırakıp kaçtığı iddiasıyla tutuklanan Şehmuz Gezen'in (18) duruşmasında Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, "Kızım öldürüleceğini biliyordu. Bir şeylerden korkuyordu" dedi. 
Olay, 1 Mart'ta, Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile yaklaşık 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Şehmuz Gezen, Elmalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Olayda yaşamını yitiren Rabia Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, babası İsmail Durmaz ve avukatları ile sanığın annesi Hayriye Gezen ve yakınları ve avukatı duruşmada hazır bulundu.
'KIZIM VE SANIĞI 8 AYDIR GÖRMÜYORUM'
İlk duruşmada sinir krizi geçirerek fenalaşan ve hastaneye kaldırılan anne Elvan Aydın, bu duruşmada dinlenildi. Mahkeme başkanı kendisine ilk duruşmada sanık Şehmuz Gezen'in "Beni Elvan Aydın eve çağırarak "Karın babandan hamile dedi. Eşimi o yüzden öldürdüm" dediğini hatırlatıp, "Sanığa böyle bir şey dedin mi?' diye sordu. Elvan Aydın, "Ben kızım ve Şehmuz Gezen ile yaklaşık 8 aydır ne görüştüm ne de konuştum. Yalan söylüyor. İnsan kendi kızına böyle bir iftira atar mı?" cevabını verdi.
'KIZIMIN ÖLDÜĞÜNE İNANMADIM'
Olay gecesi kendisinin telefonla arandığını ve 'Kızın vuruldu' denildiğini ancak inanmadığını sonra hastaneye giderek polislere durumu sorduğunu ve olaydan o şekilde haberdar olduğunu belirten Elvan Aydın, ölen kızı Rabia'nın hamile olduğunu da kuması Yurdagül Gezen'den öğrendiğini belirterek "Ben çocuğun kimden olduğunu nereden bileyim de böyle bir şey söyleyeyim" dedi.
Kızı ile görüşmediğini ancak bazı şeylerden haberdar olduğunu belirten anne Elvan Aydın, "Kızım öldürüleceğini biliyordu. Bir şeylerden korkuyordu" diye konuştu.
Anne Elvan Aydın'ın ifadelerine karşı bir diyeceği olup olmadığının sorulması üzerine sanık Şehmuz Gezen, "Elvan Aydın doğruları söylemiyor. Bana Rabia'nın babamdan hamile olduğunu kendisi söyledi. Yalan söylemesin doğruları konuşsun" diye cevap verdi.
'KARDEŞİME UYUŞTURUCU SATTIRDIN'
Duruşma salonunda izleyici olarak bulunan sanığın kız kardeşi Gülcan Gezen, söz verilmeden konuşunca önce mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan Gülcan Gezen, sesini  yükseltip Elvan Aydın'a yönelik, "Yalan söyleme doğruları konuş. Kardeşim senin yüzünden katil oldu onu uyuşturucuya alıştırdığını, sattırdığını anlatsana" diye bağırınca salondan polis eşliğinde çıkarıldı; hakkında da mahkemenin sükunetini bozmaktan dolayı yasal işlem yapıldı.
ADLİ TIPTAN GELECEK RAPORA KADAR DURUŞMA YAPILMAYACAK
Mahkeme heyeti, eylüldeki ilk duruşmada sanık Şehmuz Gezen'in cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vermişti. Sanığın 27 Mart 2023'te kurula gireceği, bu tarihe kadar tutuklu kalması ve duruşmanın ileri bırakılmasına karar verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2022-11-25 17:54:41

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