Gribal enfeksiyonların arttığı köyde eğitime 5 gün ara

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde, artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle eğitime 5 gün süreyle ara verildi.

Sütçüler'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Çandır köyünde eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, gribal enfeksiyon vakalarının arttığı belirtilerek, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 9 nolu kararına istinaden ilçemiz Çandır köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 07.12.2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-12-07 09:54:29



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